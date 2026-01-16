Атака США на Венесуэлу
Яблочные пирожки «из детства»: бабушкин рецепт на кефире, который забыть невозможно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самые вкусные рецепты — самые простые. Всего кефир, одно яйцо и пара яблок, а результат такой, будто вы вернулись в детство, на бабушкину кухню. Эти пирожки получаются мягкими, румяными, с сочной карамельной начинкой и готовятся на сковороде без духовки — настоящий привет из 70-х годов.

Ингредиенты: кефир — 250 мл, яйцо — 1 шт., соль — ½ ч. л., сахар — 3 ч. л., сода — ½ ч. л., мука — около 400 г, растительное масло — 2 ст. л. Для начинки: яблоки — 2 шт., сахар — 2 ст. л., джем — 1 ст. л., сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление: в миске соедините кефир, соль, сахар и яйцо, добавьте соду и хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Влейте растительное масло, ещё раз вымесите и накройте тесто полотенцем на 15 минут. Яблоки очистите от сердцевины и мелко нарежьте. Выложите их в сковороду, добавьте сахар, сливочное масло и джем. Обжаривайте до мягкости и лёгкой карамелизации, затем остудите начинку. Тесто разделите на 8 частей, сформируйте шарики и раскатайте их в лепёшки. На одну половину выложите яблочную начинку, накройте второй половиной и тщательно защипните края — можно пройтись вилкой. Обжаривайте пирожки на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон. Готовые пирожки при желании посыпьте сахаром.

