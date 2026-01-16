Атака США на Венесуэлу
«Лапти» из кефирного теста с сыром — готовим огромные и нежные пирожки, как у бабушки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Весь секрет этих пирожков — в их форме и способе жарки. Их не просто лепят, а приплющивают в лепешку. Так начинка из картофеля прогревается равномерно, тесто хорошо прожаривается, а сами «лапти» получаются с максимально хрустящей корочкой по всей площади.

700–800 г картофеля очищаю, отвариваю до мягкости в подсоленной воде, затем сливаю воду и разминаю в пюре. 1 луковицу мелко нарезаю и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Смешиваю теплое картофельное пюре, обжаренный лук, 100 г натертого сыра и мелко порубленную зелень (укроп, петрушка). Солю по вкусу. Для теста в миске смешиваю 2 стакана муки (около 320 г), 1 ч. л. соли, 2 яйца и 1 стакан кефира. Замешиваю мягкое, нелипкое тесто. Разделяю тесто на небольшие шарики. Каждый шарик раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку картофельной начинки. Края теста защипываю, как у обычного пирожка, а затем аккуратно придавливаю его ладонью с обеих сторон, формируя плоскую лепешку-«лапоть». Разогреваю на сковороде растительное масло. Обжариваю пирожки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю теплыми.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

