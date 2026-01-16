Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:22

Скумбрия за сутки: быстрый рецепт нежной малосольной рыбки к любому гарниру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хочется порадовать домашних вкусной рыбной закуской, но нет времени на долгие приготовления? Этот рецепт малосольной скумбрии решит задачу за 24 часа. За сутки рыбка приобретает идеальную нежность, пропитывается ароматами специй и становится настоящим украшением стола — отлично идет с черным хлебом или отварной картошкой.

Для блюда понадобятся две скумбрии, 500 мл бутилированной воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. горчицы в зернах, 4 лавровых листа, 10–20 горошин смеси перцев (черного, белого, красного и душистого) и по желанию две луковицы. Рыбу лучше не размораживать до конца — так ее проще чистить. После обработки нарежьте тушки на стейки, а лук — полукольцами.

Приготовьте маринад, растворив в воде соль и сахар, затем добавив масло, уксус, специи и горчицу. Сложите рыбу с луком в контейнер или банку, залейте маринадом, плотно закройте и поставьте в холодильник на сутки. Через 24 часа скумбрия будет готова. Если хотите сохранить закуску дольше (3–4 дня), слейте маринад и переложите кусочки в емкость с крышкой.

Попробуйте также «кудрявый» суп — любимое блюдо из столовых СССР. Его изюминка — взбитые яйца, которые превращаются в нежные «кудри» в бульоне. Просто, вкусно и очень по‑домашнему. Такой суп отлично подходит для зимнего обеда и помогает мягко вернуться к привычному рациону после праздничных застолий.

две скумбрии
500 мл бутилированной воды
2 ст. л. соли
1 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксуса
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. горчицы в зернах
4 лавровых листа
10–20 горошин смеси перцев (черного, белого, красного и душистого)
по желанию две луковицы
Рыбу лучше не размораживать до конца — так ее проще чистить. После обработки нарежьте тушки на стейки, а лук — полукольцами.
Приготовьте маринад, растворив в воде соль и сахар, затем добавив масло, уксус, специи и горчицу.
Сложите рыбу с луком в контейнер или банку, залейте маринадом, плотно закройте и поставьте в холодильник на сутки.
Через 24 часа скумбрия будет готова.
