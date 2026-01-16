ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов Минобороны: российские силы ПВО за шесть часов ликвидировали 63 украинских БПЛА

Силы ПВО за шесть часов ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. Атака велась в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени. По данным ведомства, 54 БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

C 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за шесть часов ликвидировали и перехватили по четыре и два беспилотника над территориями Саратовской и Брянской областей соответственно. Еще по одному БПЛА сбили над территориями Воронежской и Рязанской областей и Крымом.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. В частности, по данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.