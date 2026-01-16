«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины

Высказывания лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о политическом режиме на Украине сравнимы с воплями истерики, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Киев создает новые поводы для скандалов, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем.

Как [украинских политиков] берут за жабры, так сразу режим фашистский становится. А до этого все их устраивало. И когда только кого-то из них касается, сразу мы слышим эти вопли истерики по поводу политического преследования и так далее. На самом деле, я думаю, что это определенный антикриз по поводу «Миндич-гейта». Они сейчас хотят переключить внимание, чтобы все потихонечку начали забывать о коррупционном скандале с [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru). Это примитивная тактика, которая на Украине используется постоянно — всегда отвлечение внимания на негодный объект. Сейчас выбрали Тимошенко. Более аморальные организации, чем парламент, на Украине найти сложно, — высказался Марков.

Ранее Тимошенко на заседании суда по избранию меры пресечения по делу о подкупе депутатов назвала руководство Зеленского фашистским. Экс-премьер заявила, что стала жертвой политического преследования, и ей неоднократно предлагали покинуть страну.