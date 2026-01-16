Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 17:56

Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию

Политолог Минченко: Европа надеется на раскаяние Трампа и отказ от Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главы государств Евросоюза, отправляя войска в Гренландию, вероятнее всего, надеются на раскаяние президента США Дональда Трампа и его отказ от претензий на остров, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Он выразил мнение, что европейские члены НАТО не смогут противостоять в военном плане Вашингтону

Расчет в отправке военного европейского контингета в Гренландию делается на то, что Трамп испугается, расплачется, раскается и откажется от своих планов. Другого варианта я не вижу. Я думаю, что [европейские представители] НАТО утрутся [в противостоянии с США], — высказался Минченко.

Ранее сообщалось, что европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. По словам аналитиков, эта позиция влияет на тон публичных заявлений лидеров ЕС.

До этого сообщалось, что приобретение Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в сумму не менее $700 млрд (55,2 трлн рублей). Эта оценка касается стоимости реализации идеи Трампа о покупке острова.

