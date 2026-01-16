Иномарка протаранила многоэтажку в российском городе

Автомобиль протаранил жилой многоэтажный дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщил телеканал 78, опубликовав соответствующие кадры. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел на улице Освобождения в Красном селе. По данным источника, водитель автомобиля Chevrolet разогнался и врезался в здание. Мотивы его действий не уточняются.

Ранее в Волгограде двое неизвестных на квадроцикле въехали в закрытый на ночь торговый центр и сразу же скрылись. Руководитель ТЦ сообщил, что ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате повредилось стекло главного входа торгового центра «Такой». На видеозаписи видно, что неизвестные сначала передвигались по территории парковки, после чего направились прямо к зданию.

До этого стало известно, что водитель Mercedes не уступал дорогу скорой помощи с включенными спецсигналами на Звенигородском шоссе Москве. Происходящее попало на видео, снятое из салона заблокированной машины. Лишь спустя некоторое время автомобилист все же пропустил скорую, позволив ей проехать по левой полосе.