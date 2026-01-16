Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:00

Стала известна причина смерти футболиста Акимова

РИА Новости: причиной смерти футболиста Акимова стала сердечная недостаточность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался из-за проблем с сердцем, сообщил РИА Новости источник в окружении спортсмена. По его словам, причиной смерти футболиста стала острая сердечная недостаточность.

Акимов выступал за ряд российских и белорусских клубов. В его активе — бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским «Динамо» и чемпионата России 2001 года с петербургским «Зенитом». Также футболист играл за «Смену» (Санкт-Петербург), «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел».

О смерти Дмитрия Акимова изначально сообщила пресс-служба ФК «Динамо». Футболист скончался в возрасте 45 лет. Причины смерти спортсмена изначально не раскрывались.

Ранее ушел из жизни заслуженный артист России певец Артур Готфрид, ему был 41 год. Он, по словам коллег, обладал уникальным голосом, несравненной харизмой и безмерным талантом. Хотя Готфрид и проживал в Москве, он всегда сохранял крепкую связь со своей малой родиной — Новокузнецком.

