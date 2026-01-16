Стала известна причина смерти футболиста Акимова

Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался из-за проблем с сердцем, сообщил РИА Новости источник в окружении спортсмена. По его словам, причиной смерти футболиста стала острая сердечная недостаточность.

Акимов выступал за ряд российских и белорусских клубов. В его активе — бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским «Динамо» и чемпионата России 2001 года с петербургским «Зенитом». Также футболист играл за «Смену» (Санкт-Петербург), «Тюмень», липецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел».

О смерти Дмитрия Акимова изначально сообщила пресс-служба ФК «Динамо». Футболист скончался в возрасте 45 лет. Причины смерти спортсмена изначально не раскрывались.

