16 января 2026 в 13:46

Вместо обычных пирожков — открытые и без тонны масла: уральские шаньги с картошкой

Шаньги — это настоящая классика уральской и сибирской кухни. Открытые дрожжевые пирожки с нежной картофельной начинкой получаются мягкими, ароматными и совсем не жирными. Их удобно подавать к чаю, молоку или супу, а готовятся они проще, чем кажется на первый взгляд. Главное — вкусное пюре, тогда и шаньги выйдут идеальными.

Ингредиенты. Для теста: молоко — 1 стакан, сливочное масло — 50 г, сметана — 1 ст. л., сухие дрожжи — 11 г, соль — щепотка, мука — около 3 стаканов, яйцо — для смазывания. Для начинки: картофель — 4 шт. крупные, яйцо — 1 шт., сливки — 100 мл, соль — по вкусу.

Приготовление: из молока, растопленного сливочного масла, сметаны, дрожжей, соли и муки замесите мягкое дрожжевое тесто. Накройте и оставьте в тёплом месте до увеличения в объёме. Пока тесто подходит, отварите картофель до мягкости, разомните в пюре, добавьте яйцо, сливки и соль. Хорошо перемешайте и дайте начинке остыть — горячую использовать нельзя, иначе тесто потеряет форму. Готовое тесто разделите на небольшие шарики размером с мандарин (примерно 14–15 штук). Из каждого сформируйте лепёшку и с помощью стакана сделайте углубление в центре. Выложите картофельную начинку. Переложите шаньги на противень, застеленный пергаментом, смажьте края взбитым яйцом и дайте немного подойти. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15 минут, до румяной корочки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
