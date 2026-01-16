Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 18:20

Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) устроили незаконную облаву на местного жителя, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, мужчину силой затолкали в служебный автомобиль и около часа возили по городу, потребовав с него $6 тыс (466 тыс. рублей) за возможность избежать призыва.

По данным следствия, в инциденте участвовали три работника ТЦК и «член общественной организации». Все четверо задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу, которую организовали сотрудники ТЦК. По версии следствия, двое сержантов одного из районных ТЦК предложили 44-летнему мужчине довезти его до румынской границы на служебном автомобиле за $8 тыс. (628 тыс. рублей). Далее планировалось, что он в термокостюме ночью переплывет реку Прут.

До этого во Львове был введен специальный план «Перехват» после стрельбы по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел в пригородном поселке Рудно. Неизвестные из другой машины несколько раз выстрелили в микроавтобус ТЦК и сумели скрыться. В результате оперативных действий силовиков на выезде из города образовались серьезные пробки.

Украина
ТЦК
военкомы
Одесса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х
Названа дата релиза посмертного альбома Паши Техника
Россиянам рассказали, когда закончится пик магнитных бурь на планете
Как быстро уснуть без снотворного и счета овец — советы при бессоннице
Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов
Военэксперт раскрыл смысл ударов по энергетике Украины
Школьникам разрешили использовать слово «гойда» на ЕГЭ
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Финуправляющий Блиновской подала иск на 177 млн рублей
Война, чума, русские погромы? Почему МИД РФ просит не ездить в Молдавию
Раскрыто, сколько мужчин легально выехали с Украины и не вернулись
Смерть футболиста, огонь в полиции, гибель младенцев: главные ЧП недели
Селевой сход парализовал движение поездов в Сочи
Ушел из жизни оператор «Калины красной» и «Печек-лавочек»
Куда сходить в Москве в выходные 17-18 января: Италия и Тимоти Шаламе
Составлен список звезд с самыми большими алиментами
Великобритания нашла способ ускорить поставки вооружений Украине
НАТО уходит в небытие: почему Гренландию отдают на растерзание Трампу
В школах Киева продлили каникулы из-за энергокризиса
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.