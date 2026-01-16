Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) устроили незаконную облаву на местного жителя, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, мужчину силой затолкали в служебный автомобиль и около часа возили по городу, потребовав с него $6 тыс (466 тыс. рублей) за возможность избежать призыва.

По данным следствия, в инциденте участвовали три работника ТЦК и «член общественной организации». Все четверо задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу, которую организовали сотрудники ТЦК. По версии следствия, двое сержантов одного из районных ТЦК предложили 44-летнему мужчине довезти его до румынской границы на служебном автомобиле за $8 тыс. (628 тыс. рублей). Далее планировалось, что он в термокостюме ночью переплывет реку Прут.

До этого во Львове был введен специальный план «Перехват» после стрельбы по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел в пригородном поселке Рудно. Неизвестные из другой машины несколько раз выстрелили в микроавтобус ТЦК и сумели скрыться. В результате оперативных действий силовиков на выезде из города образовались серьезные пробки.