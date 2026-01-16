Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины Хирурги откачали более литра крови из грудной клетки пациента и спасли ему жизнь

В Подмосковье врачи Истринской больницы провели экстренную операцию, спасшую жизнь 65-летнему мужчине с критическим сдавлением сердца, сообщает издание 360.ru. Хирурги откачали из его грудной клетки почти литр жидкости.

Пациент поступил в медучреждение в состоянии тяжелой асфиксии, когда орган практически перестал перекачивать кровь из-за избыточного давления. Исследование показало развитие тампонады — смертельно опасного состояния, при котором сердечная мышца оказывается зажата скопившейся жидкостью.

Для спасения больного хирурги применили метод перикардиоцентеза, выполнив пункцию под контролем УЗИ. С помощью специального катетера врачам удалось извлечь из перикарда 1320 мл скопившейся крови. Операция позволила избежать неминуемого летального исхода.

Если бы мы не разрешили эту ситуацию вовремя, скопившаяся кровь своим давлением просто сдавила бы сердце до полной остановки. К счастью, все прошло успешно, — рассказал хирург Александр Волчков.

Сейчас пациент уже выписан и продолжает восстановление под наблюдением врачей по месту жительства.

Ранее в Якутии врачи провели уникальную операцию по восстановлению глаза 34-летней женщине. Местная жительница едва не лишилась зрения из-за того, что маленький ребенок глубоко проткнул ее глазницу карандашом.