16 января 2026 в 16:16

«Е-шки» в продуктах: какие полезны, а какие лучше обходить стороной

Разбираемся, что скрывается за загадочными кодами на этикетках и как правильно читать состав продуктов. Если вы интересовались, какие бывают пищевые добавки с буквой Е, и думали, что она означает, то знайте — это система маркировки, утвержденная в Европейском союзе для обозначения веществ, которые добавляют в пищу для улучшения качества, внешнего вида и срока годности. Буква Е происходит от слова Europe, а цифры после нее указывают на конкретную добавку и ее функцию.

Зачем нужны пищевые добавки в современном мире

Пищевые добавки стали неотъемлемой частью пищевой промышленности по нескольким важным причинам. Они позволяют продлевать срок годности продуктов, которые транспортируются на большие расстояния, сохраняя их свежесть и безопасность. Без консервантов и красителей в составе многие привычные товары не смогли бы долго храниться на прилавках магазинов. Молочные продукты, колбасы, соусы, напитки, кондитерские изделия — все они нуждаются в добавках для поддержания товарного вида и предотвращения развития опасных микроорганизмов.

Классификация пищевых добавок: антиокислители, консерванты, красители

Пищевые добавки, которые есть даже на вашей кухне, делятся на несколько категорий.

  • Консерванты (Е200–Е299): эти вещества защищают продукты от порчи, вызываемой бактериями, дрожжами и плесенью. Консерванты и красители в составе замедляют или полностью предотвращают развитие микроорганизмов, тем самым продлевая срок хранения. К этой группе относятся бензойная и сорбиновая кислоты и их соли.

  • Красители (Е100–Е199): придают продуктам привлекательный цвет или восстанавливают естественную окраску, утраченную при обработке. Натуральные красители, такие как бета-каротин и экстракт паприки, используются в безалкогольных напитках и кондитерских изделиях. «Е-шки» в еде, польза и вред которых зависят от конкретного вещества, включают как синтетические, так и натуральные красители.

  • Антиокислители (Е300–Е399): предотвращают окисление жиров и масел, сохраняя свежесть продукта. Антиокислители тормозят окислительные процессы, которые приводят к прогорканию и потере питательной ценности. К этой группе относятся аскорбиновая кислота (Е300) и токоферолы.

Относительно безопасные добавки: Е300, Е322, Е440

Безопасные пищевые добавки, список которых включает вещества природного происхождения, не представляют угрозы для здоровья при умеренном потреблении.

  • Е300 (аскорбиновая кислота) — это обычный витамин С, который используется как антиоксидант в соках, консервах и мясных продуктах.

  • Е322 (лецитин) получают из сои или яичного желтка, он помогает смешивать жир и воду в шоколаде, майонезе и выпечке.

  • Е440 (пектин) — натуральный загуститель из яблок и цитрусовых, который применяется в джемах, желе и йогуртах.

Эти добавки не только безопасны, но и могут приносить пользу организму.

Соль, сахар и сода — это пищевые добавки

Многие привычные продукты на кухне тоже являются безопасными пищевыми добавками, список из них мы разместили для вас ниже.

  • Поваренная соль не имеет индекса Е, но выполняет функции консерванта и усилителя вкуса.

  • Сахар также не маркируется кодом, хотя используется для сохранения продуктов и улучшения вкуса.

  • Лимонная кислота (Е330) — натуральный регулятор кислотности, который содержится в цитрусовых и широко применяется в пищевой промышленности.

  • Пищевая сода (Е500) используется как разрыхлитель в выпечке. При умеренном потреблении эти вещества безопасны, однако избыток соли и сахара может привести к проблемам со здоровьем.

Добавки, которых стоит избегать: Е211, Е250, Е621 и другие

Некоторые пищевые добавки вызывают споры у ученых и врачей из-за возможного негативного влияния на организм. Опасные Е211, Е250, Е621 требуют особого внимания при выборе продуктов.

  • Е211 (бензоат натрия) может вызывать аллергические реакции и при взаимодействии с витамином С образует бензол — канцерогенное вещество.

  • Е250 (нитрит натрия) в больших количествах токсичен и может способствовать образованию нитрозаминов — веществ, повышающих риск онкологических заболеваний.

  • Е621 (глутамат натрия) при регулярном употреблении может вызывать головные боли, учащенное сердцебиение и аллергические реакции.

Вредные Е в продуктах, общая таблица из которых также включает некоторые синтетические красители, такие как тартразин (Е102) и диоксид титана (Е171), могут провоцировать гиперчувствительность и иммунопатологические эффекты.

Как читать состав продуктов

Чтобы избежать опасных добавок, важно научиться правильно читать этикетки. Как читать состав продуктов:

  • обращайте внимание на первые пять ингредиентов, поскольку они присутствуют в наибольшем количестве,

  • избегайте продуктов с длинным списком непонятных названий и многочисленными Е-кодами.

«Е-шки» в еде, польза и вред которых до сих пор изучаются, стоит ограничивать в рационе детей и людей с хроническими заболеваниями. Помните, что пищевые добавки с Е безопасны и должны быть одобрены регулирующими органами, однако индивидуальная реакция может отличаться.

Ранее мы рассказывали о пользе кисломолочной продукции — как кефир и ацидофилин продляют жизнь.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
