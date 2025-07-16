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16 июля 2025 в 12:40

Роспотребнадзор назвал три опасные пищевые добавки

Роспотребнадзор назвал Е102, Е110 и Е250 опасными добавками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Е102, Е110 и Е250 являются опасными пищевыми добавками, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве порекомендовали читать этикетки, обращать внимание на состав продуктов и избегать тех, которые содержат много искусственных добавок. Также россиянам следует выбирать натуральные продукты или продукты с минимальной обработкой и без добавления искусственных ингредиентов.

Некоторые добавки могут вызывать нежелательные реакции у людей с аллергией или при их избыточном употреблении. К таким добавкам относятся: Е102 (тартразин): искусственный краситель, который может вызывать аллергические реакции у некоторых людей; Е110 (желтый краситель): также может провоцировать аллергические реакции и гиперактивность у детей; Е250 (нитрит натрия): консервант, который может образовывать канцерогенные вещества при высоких температурах, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее аллерголог Надежда Логина сообщила, что ортопедические подушки могут содержать латекс и другие наполнители, вызывающие аллергию. Специалист предупредила, что сон на подобных постельных принадлежностях грозит отеком Квинке.

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