Роспотребнадзор назвал три опасные пищевые добавки

Е102, Е110 и Е250 являются опасными пищевыми добавками, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве порекомендовали читать этикетки, обращать внимание на состав продуктов и избегать тех, которые содержат много искусственных добавок. Также россиянам следует выбирать натуральные продукты или продукты с минимальной обработкой и без добавления искусственных ингредиентов.

Некоторые добавки могут вызывать нежелательные реакции у людей с аллергией или при их избыточном употреблении. К таким добавкам относятся: Е102 (тартразин): искусственный краситель, который может вызывать аллергические реакции у некоторых людей; Е110 (желтый краситель): также может провоцировать аллергические реакции и гиперактивность у детей; Е250 (нитрит натрия): консервант, который может образовывать канцерогенные вещества при высоких температурах, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее аллерголог Надежда Логина сообщила, что ортопедические подушки могут содержать латекс и другие наполнители, вызывающие аллергию. Специалист предупредила, что сон на подобных постельных принадлежностях грозит отеком Квинке.