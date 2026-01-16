Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open

Если российским теннисистам удастся пробиться в полуфинал Australian Open, это будет хорошим результатом, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, на подобных крупных соревнованиях достаточно сложно держать форму в течение двух недель.

Сейчас сложно сказать, давайте пока подождем. Я думаю, что если кто-то попадет в полуфинал — это будет удачный турнир. [Даниил] Медведев и [Мирра] Андреева хорошо начали сезон? Не все сильнейшие играли в этих турнирах. Опять же, Большой шлем — это две недели, напряженные пятисетовые поединки. Достаточно сложно держать форму. У Андреевой, я считаю, сетка неплохая. Вперед забегать не будем, посмотрим, как россияне сыграют первый круг, а потом уже будем делать выводы, — сказал Ольховский.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил NEWS.ru, что для российских теннисистов не может быть никаких приемлемых результатов кроме победы на Australian Open. Первый турнир Большого шлема 2026 года стартует в ночь на 18 января.