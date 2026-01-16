Верховный суд развеял главный миф о браке иностранца с россиянином Верховный суд РФ: брак с россиянином не защитит от депортации

Заключение брака с российским гражданином не гарантирует иностранцу защиту от выдворения, если суд принял соответствующее решение, сообщил Верховный суд РФ. В этом случае меры миграционного контроля действуют на гражданина другого государства.

Наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля, — пояснили там.

Поводом для разъяснения стала жалоба гражданки Украины, которая отбывала срок за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Она оспаривала решение ФСИН о нежелательности ее пребывания в России, утверждая, что оно нарушает ее право на семейную жизнь, так как она долго проживала в стране и намеревалась выйти замуж за россиянина. Первые две инстанции оставили решение в силе, однако кассационная инстанция его отменила, поскольку к тому моменту заявительница уже оформила брак. Верховный суд не согласился с этим и восстановил решения первых инстанций, подтвердив законность выдворения из России.

