16 января 2026 в 20:39

Верховный суд развеял главный миф о браке иностранца с россиянином

Верховный суд РФ: брак с россиянином не защитит от депортации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заключение брака с российским гражданином не гарантирует иностранцу защиту от выдворения, если суд принял соответствующее решение, сообщил Верховный суд РФ. В этом случае меры миграционного контроля действуют на гражданина другого государства.

Наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля, — пояснили там.

Поводом для разъяснения стала жалоба гражданки Украины, которая отбывала срок за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Она оспаривала решение ФСИН о нежелательности ее пребывания в России, утверждая, что оно нарушает ее право на семейную жизнь, так как она долго проживала в стране и намеревалась выйти замуж за россиянина. Первые две инстанции оставили решение в силе, однако кассационная инстанция его отменила, поскольку к тому моменту заявительница уже оформила брак. Верховный суд не согласился с этим и восстановил решения первых инстанций, подтвердив законность выдворения из России.

Ранее сообщалось, что иностранные граждане должны будут пройти обязательное медицинское обследование в течение месяца после прибытия в Россию. Информация об опасных заболеваниях будет передаваться в МВД и Роспотребнадзор. В этом случае мигранту грозит высылка.

