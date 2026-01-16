Атака США на Венесуэлу
Смешайте натертую морковь с кефиром — вкуснейшие оладьи на завтрак. Морковные панкейки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти морковные панкейки — отличный способ начать день вкусно и без лишней суеты. Они получаются мягкими, нежными и с лёгкой натуральной сладостью, даже если сахара добавить совсем немного. Простой состав и быстрый процесс делают этот рецепт идеальным вариантом для завтрака или перекуса.

Ингредиенты: морковь — 1 шт., кефир — 150 г, мука — 250 г, яйцо — 1 шт., сода — на кончике ножа, сахар — по вкусу.

Приготовление: яйцо слегка взбейте венчиком. Морковь натрите на мелкой тёрке и добавьте к яйцу. Влейте тёплый кефир, перемешайте до однородности. Добавьте соду и сахар по вкусу, затем постепенно всыпьте муку и хорошо перемешайте тесто — оно должно получиться густым, как на оладьи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выпекайте панкейки на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте морковные панкейки горячими или холодными — они одинаково вкусны с натуральным йогуртом, сметаной или стаканом кефира.

Ранее мы делились рецептом яичницы с овощами. Как шакшука, только интереснее: запеченные перчики и кукуруза поразят вас.

Проверено редакцией
