Делали салат на Новый год и теперь не можем остановиться: салат «Блондинка» с жареной картошкой

Салат «Блондинка» — тот самый случай, когда простые продукты дают эффект «вау». Хрустящий жареный картофель, сочные помидоры, нежный сыр и колбаса собираются в очень удачную композицию. Салат выглядит нарядно, готовится без сложных техник и исчезает со стола первым — проверено не одним праздником.

Ингредиенты: картофель — 3 шт., помидоры — 3–4 шт., колбаса — 150 г, сыр твёрдый — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: картофель натрите на тёрке для корейской моркови или нарежьте тонкой соломкой. Хорошо промойте в холодной воде 2–3 раза до прозрачности и тщательно обсушите бумажными полотенцами. В сковороде разогрейте растительное масло слоем 5–10 мм и обжаривайте картофель небольшими порциями до золотистой корочки. Готовый картофель выкладывайте на бумажное полотенце. Колбасу нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной тёрке. Помидоры нарежьте кружочками. Для сборки удобно использовать кулинарное кольцо диаметром около 18 см. Первым слоем выложите помидоры. Майонез смешайте с чесноком, пропущенным через пресс, и смажьте помидоры. Вторым слоем распределите колбасу и сделайте тонкую майонезную сеточку. Третьим слоем выложите тёртый сыр, снова добавьте немного майонеза. Обжаренный картофель слегка посолите и выложите последним слоем. Аккуратно снимите кольцо и дайте салату немного постоять, чтобы слои «подружились».

