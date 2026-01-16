Соседка из Узбекистана научила: картофельные пирожки за 20 минут — завтрак, от которого не оторваться

Этот рецепт — настоящая находка для быстрых и сытных завтраков. Готовится элементарно, особенно если с вечера осталось картофельное пюре. Тонкое тесто, ароматная зелень и нежная картофельная начинка делают эти пирожки невероятно вкусными — съедаются моментально, без всяких добавок.

Ингредиенты: вода — 100 мл, соль — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л., мука — 250 г, укроп — 1 пучок, картофель — 2 шт., сливочное масло — 50 г, петрушка — 1 пучок, растительное масло — для жарки.

Приготовление: в воде растворите соль, добавьте растительное масло и перемешайте. Укроп мелко нарежьте и вмешайте в жидкость — он сразу даст приятный аромат. Муку просеивайте порциями и замешивайте мягкое, гладкое и эластичное тесто. Накройте его и дайте немного «отдохнуть». Картофель отварите, очистите и разомните в пюре, добавив сливочное масло и мелко нарезанную петрушку. Начинка должна получиться нежной и ароматной. Тесто раскатайте в тонкий пласт. С помощью стакана вырежьте кружочки. На одну половину каждого выложите ложку картофельной начинки, накройте второй половиной и хорошо защипните края. Обжаривайте пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон.

