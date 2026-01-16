Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 20:41

Назван размер выплат героям труда в 2026 году

Минтруд: выплаты героям труда составят 76,5 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ежемесячные выплаты героям трудам и женщинам со званием «Мать-героиня» с 1 февраля составят порядка 76,5 тыс. рублей, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Отмечается, что в России проиндексируют более 40 различных выплат.

Порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», — уточнили в ведомстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Также стало известно, что в России с 1 января открылся прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Подать заявление можно в МФЦ, налоговой инспекции или в личном кабинете плательщика на сайте ФНС. За свое лечение, обучение или фитнес можно заявить до 150 тыс. рублей и вернуть на руки 19,5 тыс. рублей, за обучение ребенка удастся вернуть до 110 тыс. рублей.

Минтруд
звания
выплаты
индексации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые заявили, что четыре инфекции угрожают миру новой пандемией
В Белоруссии раскрыли секрет невидимости «Орешника»
«Возмущение на высоких широтах»: на планету обрушилась магнитная буря
Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали
Как у узбекской бабушки: готовим идеальную слоеную самсу в домашней духовке
В Запорожской области почти 37 тыс. человек остались без света
Названа дата запуска беспилотных поездов на МЦК в Москве
Больше сотни беспилотных «Ласточек» запустят до 2029 года
«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье
Назван размер выплат героям труда в 2026 году
Верховный суд развеял главный миф о браке иностранца с россиянином
«Это глупости»: смогут ли США списать царские долги с РФ? Мнение депутатов
В Минтруде анонсировали увеличение пособия при рождении ребенка
Опрос показал отношение украинцев к референдуму по конфликту с Россией
В России проиндексируют маткапитал и еще 40 выплат
Стал известен размер маткапитала с 1 февраля
«Звучит как начало шутки»: глава МО Италии о военных Европы в Гренландии
Украинский чиновник заработал $1,3 млн на бракованных очках для ВСУ
Суд определил судьбу миллиардного имущества экс-мэра Сочи
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.