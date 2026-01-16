Назван размер выплат героям труда в 2026 году

Ежемесячные выплаты героям трудам и женщинам со званием «Мать-героиня» с 1 февраля составят порядка 76,5 тыс. рублей, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Отмечается, что в России проиндексируют более 40 различных выплат.

Порядка 76,5 тыс. рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», — уточнили в ведомстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Также стало известно, что в России с 1 января открылся прием деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Подать заявление можно в МФЦ, налоговой инспекции или в личном кабинете плательщика на сайте ФНС. За свое лечение, обучение или фитнес можно заявить до 150 тыс. рублей и вернуть на руки 19,5 тыс. рублей, за обучение ребенка удастся вернуть до 110 тыс. рублей.