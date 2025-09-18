Яблочные оладьи за 20 минут! Самый вкусный осенний завтрак. Невероятно воздушные, ароматные и такие простые оладьи! Идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака, который порадует и детей, и взрослых. Хрустящая корочка снаружи и нежная яблочная начинка внутри — настоящее наслаждение!
Ингредиенты
- Яблоки — 400 г (2-3 шт.)
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 1 ст. л.
- Мука — 2 ст. л.
- Манная крупа — 2 ст. л.
- Корица молотая — 1/2 ч. л.
- Соль — щепотка
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной тёрке. Если выделилось много сока — слегка отожмите. В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте натёртые яблоки, муку, манку и корицу. Тщательно перемешайте до однородности. Дайте тесту постоять 2-3 минуты, чтобы манка немного набухла.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, мёдом или вареньем! Приятного аппетита!
