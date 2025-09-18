Празднование Дня города в Москве
Яблочные оладьи за 20 минут! Самый вкусный осенний завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные оладьи за 20 минут! Самый вкусный осенний завтрак. Невероятно воздушные, ароматные и такие простые оладьи! Идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака, который порадует и детей, и взрослых. Хрустящая корочка снаружи и нежная яблочная начинка внутри — настоящее наслаждение!

Ингредиенты

  • Яблоки — 400 г (2-3 шт.)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Манная крупа — 2 ст. л.
  • Корица молотая — 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной тёрке. Если выделилось много сока — слегка отожмите. В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте натёртые яблоки, муку, манку и корицу. Тщательно перемешайте до однородности. Дайте тесту постоять 2-3 минуты, чтобы манка немного набухла.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной, мёдом или вареньем! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили тосты с тунцом и яйцом. Готовятся 15 минут и насыщают надолго.

оладьи
яблоки
панкейки
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
