Яблочные гнезда с творогом! Обалденная вкуснятина на завтрак за 15 минут!

Яблочные гнёзда с творогом: ароматный десерт из духовки. Забудьте о пирогах! Яблочные гнёзда с творогом — это восхитительный индивидуальный десерт, где сочное яблоко превращается в чашу для нежнейшей творожной начинки, а хрустящее песочное тесто добавляет изысканности. Аромат корицы и запеченных яблок наполнит дом уютом, а золотистая корочка теста обещает настоящее наслаждение. Это идеальный баланс фруктовой свежести, творожной нежности и рассыпчатой сдобы.

Вам понадобятся: 6 крупных твердых яблок («айдаред», «Гренни Смит»), 200 г пшеничной муки, 200 г холодного сливочного масла, 200 г жирного творога (15–18%), 6 ст. л. сахара (плюс по 1/2 ч. л. в каждое яблоко), 1 ст. л. лимонного сока, корица по вкусу, сахарная пудра для подачи.

Приготовление: сначала сделайте тесто. Муку порубите с холодным нарезанным маслом в крошку. Добавьте 2 ст. л. сахара и быстро соберите тесто в шар, не вымешивая. Заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Яблоки вымойте, срежьте верхушки (сохраните как крышечки). Аккуратно вырежьте сердцевину с семенами ложкой, сделав углубление, но не прорезая до дна. Сбрызните мякоть лимонным сокам. Творог разомните вилкой с оставшимся сахаром (4 ст. л.) и корицей до гладкости. Наполните яблоки творожной массой, сверху посыпьте оставшимся сахаром (по 1/2 ч. л.) и прикройте крышечкой. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм. Нарежьте полосками шириной 1–1,5 см. Оберните каждое фаршированное яблоко полосками теста по спирали, как гнездо, оставляя верх с крышечкой открытым. Выложите гнезда в форму для запекания. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут, пока яблоки не станут мягкими (проверьте зубочисткой), а тесто не зарумянится. Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми. Наслаждайтесь нежным сочетанием!

