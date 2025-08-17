Рваный пирог из лаваша с творогом и сыром! Невероятно простой и мегавкусный! Пирог порадует вас нежной текстурой и насыщенным сырным вкусом. Идеальный вариант для быстрого завтрака или лёгкого ужина!
Ингредиенты
- Свежий лаваш — 1 лист (130 г)
- Творог (5–9%) — 200 г
- Куриные яйца — 2 шт.
- Молоко — 180 мл
- Твёрдый сыр — 100 г
- Свежая зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
- Соль — по вкусу
- Сливочное масло — для смазывания формы
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйца и молоко, тщательно перемешайте до однородности. Сыр натрите на крупной тёрке, зелень мелко порубите. Добавьте к творожной массе 3/4 сыра и всю зелень, посолите по вкусу.
- Лаваш порвите руками на небольшие кусочки (примерно 3×3 см) и аккуратно вмешайте в творожную массу. Выложите смесь в подготовленную форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся сыром.
- Выпекайте 25–30 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
