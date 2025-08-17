Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Рваный пирог из лаваша с творогом и сыром! Невероятно простой и мегавкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рваный пирог из лаваша с творогом и сыром! Невероятно простой и мегавкусный! Пирог порадует вас нежной текстурой и насыщенным сырным вкусом. Идеальный вариант для быстрого завтрака или лёгкого ужина!

Ингредиенты

  • Свежий лаваш — 1 лист (130 г)
  • Творог (5–9%) — 200 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Молоко — 180 мл
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Свежая зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Соль — по вкусу
  • Сливочное масло — для смазывания формы

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйца и молоко, тщательно перемешайте до однородности. Сыр натрите на крупной тёрке, зелень мелко порубите. Добавьте к творожной массе 3/4 сыра и всю зелень, посолите по вкусу.
  2. Лаваш порвите руками на небольшие кусочки (примерно 3×3 см) и аккуратно вмешайте в творожную массу. Выложите смесь в подготовленную форму, разровняйте поверхность и посыпьте оставшимся сыром.
  3. Выпекайте 25–30 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

лаваш
яйца
завтрак
простой рецепт
творог
