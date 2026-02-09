Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:00

Взбила творог со сгущенкой. Через полчаса на столе — рассыпчатое печенье «Неженки»

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьмите творог и сгущенку и приготовьте волшебное печенье, пока разогревается духовка. Это гениально простое и невероятно удачное сочетание, где всего два основных ингредиента создают идеальную основу для нежнейшего угощения. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатые, тающие во рту печенья с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, слегка влажной сердцевиной, которая буквально тает на языке, оставляя насыщенный сливочно-карамельный вкус сгущенки.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 200 г сгущенного молока, 300 г муки или манки (можно смешать), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Творог разомните вилкой, смешайте со сгущенкой до однородной кремообразной массы. Добавьте разрыхлитель, соль и постепенно всыпайте муку или манку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Духовку разогрейте до 180 °C. Тесто разделите на небольшие шарики, обваляйте каждый в сахаре или муке и слегка приплюсните. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте печенью полностью остыть — именно тогда оно приобретет свою идеальную рассыпчатую текстуру. Подавайте к чаю или кофе, наслаждаясь нежным вкусом, который покорит и детей, и взрослых.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельный «Сандал» с курицей — готовлю и на праздники, и в будни: вкуснота из простых продуктов
Общество
Картофельный «Сандал» с курицей — готовлю и на праздники, и в будни: вкуснота из простых продуктов
Шарлотка «12 ложек» — гениально просто! Без весов и без взбивания, а корочка — карамельная сказка
Общество
Шарлотка «12 ложек» — гениально просто! Без весов и без взбивания, а корочка — карамельная сказка
Рыбку готовлю в сицилийском стиле — ужин мафиози на вашем столе: лаконичный рецепт нежной трески
Общество
Рыбку готовлю в сицилийском стиле — ужин мафиози на вашем столе: лаконичный рецепт нежной трески
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Общество
Даже те, кто не любит печень, просят добавку: запекаю ее под овощной шубой — получается мягкой, сочной и без горечи
Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов
Общество
Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов
рецепты
кулинария
завтраки
сгущенка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разведка узнала о планах Запада ослабить связку Минска и Москвы
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
Киев обвинили в охоте на людей
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.