Возьмите творог и сгущенку и приготовьте волшебное печенье, пока разогревается духовка. Это гениально простое и невероятно удачное сочетание, где всего два основных ингредиента создают идеальную основу для нежнейшего угощения. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатые, тающие во рту печенья с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, слегка влажной сердцевиной, которая буквально тает на языке, оставляя насыщенный сливочно-карамельный вкус сгущенки.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 200 г сгущенного молока, 300 г муки или манки (можно смешать), 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Творог разомните вилкой, смешайте со сгущенкой до однородной кремообразной массы. Добавьте разрыхлитель, соль и постепенно всыпайте муку или манку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Духовку разогрейте до 180 °C. Тесто разделите на небольшие шарики, обваляйте каждый в сахаре или муке и слегка приплюсните. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте печенью полностью остыть — именно тогда оно приобретет свою идеальную рассыпчатую текстуру. Подавайте к чаю или кофе, наслаждаясь нежным вкусом, который покорит и детей, и взрослых.

