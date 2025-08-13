Выдержит и жару, и мороз −40 °C! Нежные белые цветки на крепких цветоносах!

Бадан «брессингем уайт» — неприхотливое украшение августовского сада. Если вы ищете растение, которое будет радовать глаз даже в конце лета без лишних хлопот, бадан «брессингем уайт» — идеальный выбор. Этот многолетник сохраняет декоративность с ранней весны до поздней осени, а его плотные кожистые листья с бронзовым оттенком добавляют саду благородства даже в августе, когда многие растения уже отцвели.

Особенность сорта — удивительная неприхотливость. Он прекрасно чувствует себя в полутени, устойчив к засухе и морозам (до −40 °C), а также практически не требует ухода. Достаточно посадить его на рыхлой почве без застоя воды — и он будет годами расти на одном месте, постепенно разрастаясь вширь.

В августе бадан «брессингем уайт» привлекает внимание не только листвой, но и возможным повторным цветением — нежные белые цветки на крепких цветоносах могут появиться вновь, если после первого цветения в мае-июне обрезать увядшие цветоносы. Это растение идеально для тенистых уголков сада, берегов водоемов или каменистых горок, где оно создает эффектные вечнозеленые куртины.

Главное достоинство этого бадана — его «долгоиграющая» красота. Даже когда другие растения теряют декоративность, он остается свежим и нарядным, требуя лишь минимального внимания: редкого полива в засуху и мульчирования почвы.

