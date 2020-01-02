https://static.news.ru/photo/1062b88a-2d3b-11ea-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые вносят изменения в процедуру проверки документов у водителей сотрудниками Госавтоинспекции. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) отныне можно предъявлять как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Как отмечает радио Sputnik, эти поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО ещё в мае 2019 года, однако до сих пор не были прописаны в Правилах дорожного движения, что нередко становилось причиной конфликтов на дорогах.

Ранее NEWS.ru писал, что тарифы на полисы ОСАГО в 2020 году станут «честнее». Однако реформирование этой сферы грозит повышением цен на страховые документы для автовладельцев.