Встроенный автоинспектор: найден способ контроля скоростного режима

«Какой же русский не любит быстрой езды» — цитата Гоголя не теряет своей актуальности. Самое частое регистрируемое правонарушение на дорогах России — это несоблюдение скоростного режима. Как показывает статистика ГИБДД, каждый год число нарушителей растёт. Систематическое нарушение скоростного режима является нормой жизни для многих россиян. Для того, чтобы снизить количество правонарушений, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает снабдить все транспортные средства специальной интеллектуальной системой контроля за скоростью. NEWS.ru изучил принципы работы «умной» системы.

В 2020 году штрафы за превышение скорости составили 85% от общего числа автомобильных штрафов. При этом их количество увеличилось до 124 миллионов, на 23% больше по сравнению с 2019 годом. Каждый автомобиль в России был оштрафован за сверхбыструю езду 2,5 раза в течение года. Из-за несоблюдения скоростного режима происходит большинство аварий в России и в мире. Гонки на дорогах являются причиной 30% смертей в дорожно-транспортных происшествиях в развитых странах, а в развивающихся и бедных — из-за этого происходит половина всех трагедий, таковы данные ВОЗ.

Для контроля скорости на дорогах Дмитрий Давыдов предлагает на законодательном уровне закрепить оснащение всех автомобилей системами интеллектуального ассистента скорости. Оборудование может быть встроенным в заводскую комплектацию автомобиля или устанавливаться специализированными сервисными компаниями. Автолюбителей, которые передвигаются без наличия такой системы нужно штрафовать, уверен предприниматель.

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Предлагаем срок три-четыре года со дня выхода закона до начала его действия, поскольку потребуется время, чтобы рынок подстроился под новый технический регламент. Сразу по прошествии этого срока также предлагаем запретить регистрацию новых автомобилей, если производитель по умолчанию не встроил систему интеллектуального ассистента скорости. Благодаря таким мерам со временем все автомобили в стране будут оборудованы системой безопасности нового поколения, — сообщает автор проекта.

Похожие устройства уже внедряют на Западе. В этом году Европейская Комиссия издала постановление, согласно которому все автомобили, поступающие на рынок от производителей, должны быть оснащены системой контроля скорости Intelligent Speed Assistant (ISA). Уже с июля 2022 года в Евросоюзе любые новые модели авто, представленные производителями на рынок, должны быть снабжены этой функцией. А с июля 2024 года будет полностью запрещена продажа и регистрация новых автомобилей без оснащения такой системой.

ISA использует видеокамеру для считывания дорожных знаков или подключенную через GPS базу данных ограничений скорости. Технический регламент Евросоюза определил четыре допустимых метода предупреждения водителя о превышении скорости. Первый — это каскадное звуковое предупреждение (то есть при нарушении система будет издавать звук), второй — каскадное вибрационное предупреждение (водитель почувствует вибрацию). Третий — легкий обратный толчок педали ускорения, четвертый — автоматическое плавное снижение скорости.

Первые два метода не вмешиваются в управление, но выполняют лишь функцию оповещения. При этом сначала должно появиться визуальное предупреждение, и только после отсутствия реакции водителя включается звуковой или вибрационный сигнал. Третий метод дает обратную связь водителю через толчок ноги на педали газа, тем самым побуждая переставить ее на педаль торможения. В четвертом случае автомобиль сам начинает плавно снижать скорость. Чтобы избежать аварийной ситуации, водитель всегда может обойти ограничение, нажав педаль газа немного глубже.

Такое нововведение принесёт пользу и законопослушным гражданам, которые соблюдают ПДД, отметил Давыдов. Они могут избежать ситуации, когда превышение было сделано неосознанно. Например, из-за усталости или любых отвлекающих факторов. Это позволит водителям избежать нежелательных штрафов и сократит случаи быстрой опасной езды в неположенных местах. Но самый главный эффект предлагаемых мер — количество смертей и травм на дорогах России существенно сократится.

В России по распоряжению президента реализуется Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно ему, к 2030 году смертность на дорогах должна снизиться в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом. В Евросоюзе этот показатель в 2020 году уже составил 4,2, но обозначена цель к 2030 году снизить этот показатель вдвое, а в 2050 году и вовсе свести к нулю. Для того, чтобы амбициозные планы в России осуществились, Давыдов предлагает перенять европейский опыт в плане противодействия нарушению скоростного режима. Однако реализация этой инициативы невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.