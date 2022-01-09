В России вновь подорожали автомобили

Автомобили в России с начала года традиционно подорожали в пределах 3%. Причем цены выросли и на марки, которые уже увеличивали их месяцем ранее, например АвтоВАЗ. Дилеры ожидают продолжения роста цен из-за увеличивающихся издержек автоконцернов и ослабления рубля, пишет «Коммерсант».

Цены на автомобили в РФ с 1 января в среднем выросли в пределах 3%, следует из опроса дилеров. В Mitsubishi уточнили, что на ценообразование влияют инфляция и курсы валют, а также стоимость сырья, которое используется для производства автомобилей. Как уточнил глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов, повышение цен выше чем на 3% в месяц отпугивает клиентов, поэтому все стараются укладываться в такую динамику.

Между тем дилеры утверждают, что спрос на покупку не упал даже в новогодние каникулы, как и в 2021 году. В автосалонах «Авилона» в новогодние праздники уровень трафика был умеренным, спрос оживился к 4 января. В Mitsubishi сообщили о нехватке автомобилей на рынке, объяснив это тем, что производители комплектующих пока не вышли на планируемый объём: ситуация должна стабилизироваться к середине 2022 года.

Председатель правления «Авилона» Андрей Павлович полагает, что сохраняющийся дефицит автомобилей и комплектующих приведёт к новому росту цен. А Владимир Попов подчеркивает растущие издержки автоконцернов, связанные в том числе с ростом курса доллара. Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль также отмечает, что наценки дилеров и их маржинальность в 2022 году существенно снизятся.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил, что с 2022 года в России изменят правила медосмотра водителей, отменят техосмотр для легковых авто и введут уголовную ответственность для лихачей. С 10 января лихачей будут наказывать лишением свободы на срок до трёх лет. Что же касается новых штрафов, то за опасное вождение санкция составит пять тысяч рублей, за вождение в нетрезвом виде при наличии ребёнка в салоне — до 50 тысяч рублей. Если водитель не остановится по требованию сотрудников ДПС, его оштрафуют на 40 тысяч рублей.