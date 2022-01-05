Более 40 автомобилей столкнулись на трассе «Дон» в Тульской области

Читайте нас в Google Новости

Более 40 автомобилей столкнулись 5 января на на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, сообщили Тульской службе новостей в пресс-службе регионального правительства. В результате ДТП травмы получили 11 человек, в том числе двое детей.

На помощь пострадавшим были отправлены представители МЧС, медики и ГИБДД. По указу губернатора Алексея Дюмина работу служб координируют зампред правительства Тульской области Александр Шаламов и замминистра здравоохранения региона Михаил Малишевский.

Детей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Новомосковскую городскую клиническую больницу и Тульскую областную детскую больницу.

Четверо мужчин и одна женщина с травмами госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска. Четверым пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, — рассказали в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Витебской области туристический автобус Scania, в котором были преимущественно российские граждане, столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель легковой машины погиб на месте.

В Минздраве Белоруссии заявили, что в аварии пострадал 41 россиянин. Шестеро находились в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — лёгкой степени.

Пресс-секретарь дипмиссии России в республике Алексей Маскалев сообщил, что российские дипломаты поддерживают контакт с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации. По его словам, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам.