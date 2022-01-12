В массовом ДТП в Липецкой области столкнулись 19 машин

Бывший помощник лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александр Зубков найден мёртвым в своей квартире в Москве, передают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Тело мужчины обнаружила его тётя, признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

Как сообщил собеседник издания, 83-летняя женщина нашла тело племянника и обратилась в полицию ещё 3 января. Отмечается, что 52-летний мужчина страдал заболеваниями сердца. Зубков начал работать помощником Владимира Жириновского в...