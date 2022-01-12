В массовом ДТП в Липецкой области столкнулись 19 машин

В Липецкой области в результате ДТП столкнулись 19 автомобилей, в том числе грузовики и дорожная техника, рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Точное число пострадавших людей пока не уточняется. Известно, что одного мужчину увезли в больницу с подозрением на перелом руки.
Авария произошла 12 января в 11 утра на трассе Орёл-Тамбов в пределах городской черты Липецка. На месте аварии работает несколько экипажей ДПС. Движение затруднено.
Очевидцы публикуют в Сети кадры с места аварии.
Ранее на МКАД произошла двойная авария. Пострадали два человека, включая сотрудника ГИБДД. Как сообщалось, в 06:20 12 января на 80-м километре внешней стороны МКАД во время оформления ДТП с участием автомобилей КамАЗ и «Газель» в машину патрульной службы, которая перекрывала место аварии, врезался грузовик Volvo. В результате этого столкновения загорелись патрульная машина и «Газель». По предварительным данным, пострадавшие отделались ушибами, их жизни ничего не угрожает.