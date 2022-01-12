Автомобиль ДПС загорелся на МКАД в результате аварии

На 80-м километре МКАД произошла двойная авария, в результате чего загорелся патрульный автомобиль ДПС. Пострадали два человека, включая сотрудника ГИБДД, об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.

В 06:20 на 80-м километре внешней стороны МКАД во время оформления ДТП с участием автомобилей КамАЗ и «Газель» в машину патрульной службы, которая перекрывала место аварии, врезался грузовик Volvo. В результате этого столкновения загорелись патрульная машина и «Газель».

В результате происшествия пострадали сотрудник Госавтоинспекции и водитель автомобиля «Газель», — сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, пострадавшие отделались ушибами, их жизни ничего не угрожает.

Ранее 12 января пассажирский автобус с 15 пассажирами, находившимися в салоне, столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края. В результате аварии погибли четыре человека, двое из них были несовершеннолетними, ещё трое пострадали. Подробности и причины ДТП выясняются, на месте происшествия проводят расследование следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.