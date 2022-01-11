ДТП с автобусом в Красноярском крае унесло жизни четырёх человек

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Сотрудников и учащихся 93 школ Екатеринбурга эвакуировали утром 12 января из-за сообщений о «минировании», передаёт РИА Новости со ссылкой на департамент образования горадминистрации. Сведения о предполагаемом минировании поступали в образовательные учреждения ещё 10 января.

Произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09.00 (07.00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий, — говорится в сообщении. Уточняется, что сообщения о...