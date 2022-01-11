ДТП с автобусом в Красноярском крае унесло жизни четырёх человек
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:18, 12 января 2022
Фото: ЧП Красноярск/vk.com
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Пассажирский автобус с 15 пассажирами, находившимися в салоне, столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края. В результате аварии погибли четыре человека, двое из них были несовершеннолетними, ещё трое пострадали, сообщили в среду, 12 января в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью, - подчеркнули в главке полиции.
В пресс-службе краевой прокуратуры также прокомментировали инцидент.
Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, двое из которых являлись несовершеннолетними, - сказано в сообщении.
Подробности и причины ДТП выясняются, на месте происшествия проводят расследование следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при столкновении в Иркутской области большегруза Volvo и автомобиля «Газель», принадлежащего ритуальной службе. Ещё два человека из «Газели» были госпитализированы.