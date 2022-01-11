Три человека погибли в салоне автомобиля ритуальной службы под Иркутском

Три человека погибли при столкновении в Иркутской области большегруза Volvo и автомобиля «Газель», принадлежащего ритуальной службе. Ещё два человека из «Газели» госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло 12 января в 08:20 по местному времени (03:20 мск) на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», в районе деревни Старая Ясачная в Усольском районе.

По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека, двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «Газель», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области. Трое из пострадавших госпитализированы. Авария произошла 12 января в Братском районе, там на трассе столкнулись автобус, следовавший по маршруту Братск — Усть-Илимск, и два грузовика. В салоне автобуса на момент столкновения находились 40 человек, травмы получили шестеро взрослых.