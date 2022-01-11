Три человека погибли в салоне автомобиля ритуальной службы под Иркутском

Три человека погибли в салоне автомобиля ритуальной службы под ИркутскомТри человека погибли в салоне «Газели» ритуальной службы в ДТП под Иркутском
Три человека погибли при столкновении в Иркутской области большегруза Volvo и автомобиля «Газель», принадлежащего ритуальной службе. Ещё два человека из «Газели» госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
ДТП
По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека, двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «Газель», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области. Трое из пострадавших госпитализированы. Авария произошла 12 января в Братском районе, там на трассе столкнулись автобус, следовавший по маршруту Братск — Усть-Илимск, и два грузовика. В салоне автобуса на момент столкновения находились 40 человек, травмы получили шестеро взрослых.