Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Иркутском

Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области. Трое из пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла в Братском районе, там на трассе столкнулись автобус, следовавший по маршруту Братск — Усть-Илимск, и два грузовика. В салоне автобуса на момент столкновения находились 40 человек, травмы получили шестеро взрослых.

По факту ДТП проводится проверка.

5 января на трассе М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись более 40 автомобилей. В результате ДТП травмы получили 11 человек, в том числе двое детей. Детей в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Новомосковскую городскую клиническую больницу и Тульскую областную детскую больницу.

Ранее в Витебской области Белоруссии в понедельник, 3 января, автобус врезался в легковую машину. Сообщается, что туристический автобус Scania, в котором были российские граждане, столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель Renault погиб на месте.