«Двушечка» лихачам: что с января изменилось для водителей

В России с 10 января вступил в силу закон об уголовном наказании для водителей, неоднократно нарушавших правила дорожного движения. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы за серьёзное превышение скорости или выезд за двойную сплошную. Подробнее о новых правилах, а также мнения эксперта об изменениях — в материале NEWS.ru.

Закон об уголовном преследовании автолихачей вступил в силу 10 января — спустя, как и положено, десять дней после того, как его подписал президент России Владимир Путин. Теперь Уголовный кодекс дополнился статьёй 264.2: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами». Согласно ей, те, кого лишили прав за превышение скорости на 60 км/ч и более или за то, что они выехали на встречную полосу или встречные трамвайные пути более двух раз, могут получить штраф 200–300 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы. При этом если же осуждённый по этой новой статье снова нарушит закон, суд может увеличить тюремный срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности до шести лет.

Помимо этого два года в тюрьме теперь будет грозить людям, которые попались на том, что управляли транспортным средством, хотя ранее были лишены водительских прав. О порядке привлечения к ответственности рассказал NEWS.ru автоюрист Лев Воропаев.

Если кто-то за повторное нарушение был лишён прав на один год и по истечении года либо в период лишения он садится за руль и выезжает на встречную полосу движения или превышает скорость более чем на 60 километров в час, и это выявляет сотрудник ГИБДД, то он может быть подвержен уголовной ответственности, — говорит Воропаев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист подчеркнул, что по его мнению, уголовное дело может быть заведено и на тех водителей, которые имели нарушения, связанные с выездом на встречную полосу или превышением скорости на более чем 60 километров в час, до вступления в силу нового закона — то есть в своём роде тут имеется исключительный случай «обратной силы».

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в разговоре с NEWS.ru заявил что ужесточение наказания за нарушения имеет очень малый профилактический эффект.

Эксперт рекомендует законодателям взять пример со страховых фирм, которые помимо наказаний стараются стимулировать клиентов вести себя правильно. Травин напоминает, что эти компании предоставляют скидку при переподписании на очередной период договора о страховании ОСАГО тем клиентам, которые в течении определённого срока не нарушают ПДД.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Виктора Травина, хоть большинство людей и поддерживает ужесточение наказаний, автомобилисты в целом выступают против этого. На обычных людей влияют громкие истории о ПДД с известными людьми, однако это не говорит о том, что водить в России стали хуже.В ноябре фонд «Общественное мнение»опрос, который показал, что большинство россиян за ужесточение наказаний за нарушение ПДД. За более суровые меры высказались 53% респондентов, 38% были не согласны с такой точкой зрения, а 8% затруднились ответить. При этом 48% респондентов были уверены, что такой шаг приведёт к уменьшению количества происшествий на дорогах.

Законопроект об уголовном преследовании лихачей-рецидивистов внесли в Госдуму 17 декабря прошлого года, вскоре после смертельной аварии с участием автоблогера Саида Губденского 20 ноября на Кутузовском проспекте. BMW Губденского выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Volvo и Mercedes. Погиб и сам блогер и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Документ далее быстро прошёл по законодательной лестнице: 24 декабря его одобрил Совет Федерации, а 30 числа подписал президент РФ Владимир Путин.

Добавим, МВД также планирует изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у будущего водителя понимание поведения в различных дорожных ситуациях. В ведомстве сообщили, что в настоящее время запланированные изменения прорабатываются.