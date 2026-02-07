Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 12:30

Всего 3 основных ингредиента. Печенье из детства «Кефирчики»: готовлю по маминому рецепту 80-х

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьму кефир, соду и муку — и через полчаса на столе рассыпчатое мамино печенье из 80-х! Это гениально просто и по-настоящему ностальгично: рецепт, проверенный временем, где обычные продукты превращаются в волшебное домашнее угощение, которое любят и дети, и взрослые.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые, слегка подрумяненные по краям печеньица с нежной, почти воздушной и рассыпчатой сердцевиной. Их едва уловимый кисломолочный привкус и натуральная сладость создают тот самый уютный вкус детства, который не спутаешь ни с чем.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 1 чайная ложка соды, 150 г сахара, щепотка соли, ванилин по вкусу, примерно 400–450 г муки, а также по желанию изюм или курага. В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры с содой — она начнет пениться. Добавьте сахар, соль, ванилин и постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Дайте ему постоять 15–20 минут под полотенцем. Раскатайте пласт толщиной около 1 см, вырежьте стаканом кружочки или нарежьте ромбиками. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке 15–20 минут до приятного золотистого цвета. Дайте печенью остыть — и можно звать всех к чаю. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Мой топовый постный пирог: влажный «Негритенок» с блестящей глазурью из двух ложек какао
Общество
Мой топовый постный пирог: влажный «Негритенок» с блестящей глазурью из двух ложек какао
Как приготовить горбушу в духовке, чтобы она была сочной: пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Как приготовить горбушу в духовке, чтобы она была сочной: пошаговый рецепт
Заварные блинчики на кефире «Кружево» — тонкие, нежные и с дырочками: простой рецепт блинов к Масленице
Общество
Заварные блинчики на кефире «Кружево» — тонкие, нежные и с дырочками: простой рецепт блинов к Масленице
Сырные лепешки с ветчиной уже дежурные: простой рецепт на кефире — и семья влюблена
Общество
Сырные лепешки с ветчиной уже дежурные: простой рецепт на кефире — и семья влюблена
Бюджетная находка: печенье на растительном масле — легкое и очень быстрое!
Семья и жизнь
Бюджетная находка: печенье на растительном масле — легкое и очень быстрое!
рецепты
кулинария
кефир
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС
Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород
Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США
Жена Игоря Николаева сообщила о горе в семье
Теплоходы столкнулись в Финском заливе
В Подмосковье с размахом отметили День военной полиции
Трамп отменил пошлины для Индии
Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области
Газовщиков наделят правом отключать квартиры нарушителей от газоснабжения
Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов
Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 февраля, что с долларом, евро и юанем
«Мерзкая лягушка»: британцы пришли в ярость из-за требований Макрона
Эколог раскрыл, к чему может привести снежная зима
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде в Милане
Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве
ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ
Стало известно о состоянии пережившего покушение в Москве генерала
Российская армия освободила Чугуновку под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.