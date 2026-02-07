Всего 3 основных ингредиента. Печенье из детства «Кефирчики»: готовлю по маминому рецепту 80-х

Возьму кефир, соду и муку — и через полчаса на столе рассыпчатое мамино печенье из 80-х! Это гениально просто и по-настоящему ностальгично: рецепт, проверенный временем, где обычные продукты превращаются в волшебное домашнее угощение, которое любят и дети, и взрослые.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые, слегка подрумяненные по краям печеньица с нежной, почти воздушной и рассыпчатой сердцевиной. Их едва уловимый кисломолочный привкус и натуральная сладость создают тот самый уютный вкус детства, который не спутаешь ни с чем.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 1 чайная ложка соды, 150 г сахара, щепотка соли, ванилин по вкусу, примерно 400–450 г муки, а также по желанию изюм или курага. В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры с содой — она начнет пениться. Добавьте сахар, соль, ванилин и постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Дайте ему постоять 15–20 минут под полотенцем. Раскатайте пласт толщиной около 1 см, вырежьте стаканом кружочки или нарежьте ромбиками. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке 15–20 минут до приятного золотистого цвета. Дайте печенью остыть — и можно звать всех к чаю. Приятного аппетита!

