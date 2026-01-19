Атака США на Венесуэлу
Вроде картошка и яйца, но вкус божественный: запеченный картофель с начинкой — готовлю, когда хочется вкусно и без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это тот самый вариант, когда из простых продуктов получается по-настоящему уютное блюдо. Картошка выходит мягкой, с хрустящей кожицей, а начинка — нежная, сливочная и ароматная. Добавила сыр и чеснок — и вкус сразу заиграл, без всякого майонеза и жарки. Отлично подходит и для обеда, и для легкого ужина.

Ингредиенты (на 4 порции): картофель — 4 средних клубня, яйца вареные — 3 шт., натуральный йогурт или греческий — 150 г, твердый сыр — 80–100 г, чеснок — 1–2 зубчика, зеленый лук — 30 г, соль, черный перец — по вкусу, оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление: картофель хорошо вымойте, обсушите, смажьте оливковым маслом, слегка посолите и отправьте в духовку, разогретую до 200°C, примерно на 40–45 минут — до полной мягкости внутри. Пока картошка запекается, подготовьте начинку. Вареные яйца натрите на терке, сыр тоже натрите, зеленый лук мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте яйца, сыр, йогурт, лук и чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Готовый картофель аккуратно надрежьте крест-накрест, слегка разомните мякоть вилкой и щедро выложите начинку внутрь. При желании можно вернуть картофель в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сыр слегка подплавился.

