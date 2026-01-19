Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение Работник United Airlines подал в суд на компанию за увольнение во время лечения

Авиакомпания United Airlines уволила сотрудника по имени Хасан Сайед, пока тот проходил лечение, сообщает издание People. Уточняется, что житель штата Иллинойс проходил курс химиотерапии. Мужчина не стал мириться с дискриминацией и подал на работодателя в суд.

Сотрудник United Airlines утверждает, что столкнулся с дискриминацией по признаку инвалидности после того, как его уволили по телефону во время курса химиотерапии, — говорится в публикации.

Когда американец узнал о диагнозе, он сообщил об этом руководству и попытался взять отпуск по медицинским обстоятельствам. Мужчина получил отказ, поскольку на тот момент он еще не проработал в компании достаточного времени. Он продолжил выполнять свои обязанности, пока не накопил отпуск.

Когда работник решил начать курс химиотерапии, руководство объявило о его увольнении. Такое решение в United Airlines объяснили тем, что сотрудник проводил «слишком много времени вне работы».

