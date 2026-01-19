Никаких пирожков! Готовлю заливной пирог с картошкой — картошка, лук и простое тесто на майонезе

Заливной пирог на майонезе с картошкой — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая, слегка влажная основа из теста, которая, как одеяло, укутывает сочную начинку из тертого картофеля с луком. Пирог выпекается в единое целое — ароматное, золотистое и очень сытное.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г майонеза, 100 г сметаны, 3 яйца, 200 г муки, 0,5 ч.л. соды и соли; для начинки — 3 крупные картофелины, 2 луковицы, соль, перец, растительное масло. Сначала приготовьте тесто: смешайте майонез, сметану и яйца, добавьте просеянную муку с содой и солью, замесите до консистенции густой сметаны. Картофель и лук натрите на крупной терке, отожмите лишний сок, посолите и поперчите. В смазанную маслом форму вылейте половину теста, равномерно распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте пирог 45–50 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистой корочки. Дайте ему немного остыть в форме.

