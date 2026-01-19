Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:28

Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тирамису болс — мечта для тех, кто хочет впечатляющего десерта без долгого ожидания. Никакой выпечки, заморозки или настаивания. Всего 20 минут активной готовки — и у вас на столе эффектные, готовые к подаче порции изысканного лакомства.

200 г печенья савоярди измельчаю в мелкую крошку блендером или скалкой. 2–3 столовые ложки этой крошки откладываю в отдельную тарелку для обваливания. В оставшуюся основную массу крошки добавляю маскарпоне (200 г) и молоко (50 мл). Тщательно перемешиваю до получения однородной, пластичной массы, которая хорошо лепится. Из этой массы формирую небольшие шарики, делая в каждом пальцем углубление. Шарики обваливаю в отложенной сухой крошке и пока откладываю в сторону. Для крема в глубокой миске взбиваю холодные сливки (200 мл) с сахарной пудрой (25 г) до устойчивых пиков. Добавляю фисташковую пасту (25 г) и маскарпоне (50 г). Аккуратно, снизу вверх, перемешиваю ложкой или лопаткой до однородности, не усердствуя, чтобы крем остался воздушным. Полученным фисташковым кремом при помощи кондитерского мешка или чайной ложки заполняю углубления в шариках. Подаю сразу или убираю в холодильник не более чем на 1–2 часа перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
еда
рецепты
десерты
тирамису
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
