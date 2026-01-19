Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:14

Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе

Экс-нардеп Марков: США и Украина ни о чем не договорятся в Давосе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Переговоры между США и Украиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе не приведут к какому-либо соглашению, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп не проявляет интереса к беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Не думаю, что [на ВЭФ в Давосе] будут подписаны какие-то соглашения с Украиной, потому что планирование можно осуществлять, если ты уверен, что структура просуществует. Само существование Украины в этом году стоит под вопросом. Во-первых, что такое Давосский форум? Это мировая закулиса, которая пытается кулуарно решать вопросы. Там никогда не выплескивались на поверхность серьезные вещи. Второе — я недавно услышал, что это будет встреча императора с рабами. Этим все сказано. О каком единстве или партнерстве может идти речь, когда Трамп пытается аннексировать территорию одной из европейских стран? — высказался Марков.

Он подчеркнул, что некоторые пытаются провести параллель между претензиями Трампа на Гренландию и ситуацией в Крыму. Однако, по мнению Маркова, такое сравнение абсолютно некорректно, поскольку в Крыму подавляющее большинство жителей поддержало присоединение к России. В то же время, отметил экс-депутат Рады, гренландцы категорически против интеграции с США.

Существование НАТО стоит под вопросом, по крайней мере, пока Трамп жив. Тут работает только право сильного. Он ни с кем ни о чем не договаривается. Заключать соглашения можно с тем, кто равен тебе по силе или кого ты, по крайней мере, уважаешь. Президент США не считает европейцев равными себе и не уважает их. Зеленский? Я это говорю с того момента, как было подписано ресурсное соглашение: Трамп столбит это не для разговора с президентом Украины, а для диалога с Россией. Он понимает, что рано или поздно мы возьмем под контроль всю территорию [Украины]. Трамп молодец: он действует в интересах своей страны, — резюмировал Марков.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что украинская и американская делегации обсудили на переговорах в США вопросы экономики и гарантии безопасности. По его словам, стороны планируют продолжить диалог на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

США
Дональд Трамп
Украина
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое»
На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС
Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава Управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.