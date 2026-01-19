Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе Экс-нардеп Марков: США и Украина ни о чем не договорятся в Давосе

Переговоры между США и Украиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе не приведут к какому-либо соглашению, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп не проявляет интереса к беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Не думаю, что [на ВЭФ в Давосе] будут подписаны какие-то соглашения с Украиной, потому что планирование можно осуществлять, если ты уверен, что структура просуществует. Само существование Украины в этом году стоит под вопросом. Во-первых, что такое Давосский форум? Это мировая закулиса, которая пытается кулуарно решать вопросы. Там никогда не выплескивались на поверхность серьезные вещи. Второе — я недавно услышал, что это будет встреча императора с рабами. Этим все сказано. О каком единстве или партнерстве может идти речь, когда Трамп пытается аннексировать территорию одной из европейских стран? — высказался Марков.

Он подчеркнул, что некоторые пытаются провести параллель между претензиями Трампа на Гренландию и ситуацией в Крыму. Однако, по мнению Маркова, такое сравнение абсолютно некорректно, поскольку в Крыму подавляющее большинство жителей поддержало присоединение к России. В то же время, отметил экс-депутат Рады, гренландцы категорически против интеграции с США.

Существование НАТО стоит под вопросом, по крайней мере, пока Трамп жив. Тут работает только право сильного. Он ни с кем ни о чем не договаривается. Заключать соглашения можно с тем, кто равен тебе по силе или кого ты, по крайней мере, уважаешь. Президент США не считает европейцев равными себе и не уважает их. Зеленский? Я это говорю с того момента, как было подписано ресурсное соглашение: Трамп столбит это не для разговора с президентом Украины, а для диалога с Россией. Он понимает, что рано или поздно мы возьмем под контроль всю территорию [Украины]. Трамп молодец: он действует в интересах своей страны, — резюмировал Марков.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что украинская и американская делегации обсудили на переговорах в США вопросы экономики и гарантии безопасности. По его словам, стороны планируют продолжить диалог на Всемирном экономическом форуме в Давосе.