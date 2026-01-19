Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:05

Американист объяснил причину «антироссийской» риторики Трампа

Американист Дубравский: Трамп пугает Европу их же нарративом о России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пугает страны Евросоюза их же нарративом о России, пытаясь заставить Данию и другие европейские государства «распрощаться с Гренландией», предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, глава Белого дома действует в логике национальных интересов, схожей, например, с российской позицией по вопросу Украины.

Риторика Трампа может показаться антироссийской, но это не так. Трамп исходит из позиции Realpolitik, [основанной на практических соображениях и национальных интересах], поэтому обозначает границы безопасности для своей страны, что делает и Россия, например, по вопросу Украины. Глава Белого дома не угрожает РФ, он пугает европейцев их же нарративом о России, которая якобы мечтает на всех напасть. Используя их же аргументацию, он убеждает Данию и другие европейские страны распрощаться с Гренландией, — пояснил Дубравский.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что при возможной аннексии Гренландии Трамп может заложить основы более справедливого мира. По его мнению, в сложившейся ситуации больше никто не будет задавать России вопросы по поводу начала специальной военной операции на Украине и пытаться ущемить ее интересы.

США
Россия
Гренландия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
