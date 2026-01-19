Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 18:12

В Петербурге озаботились ценами на проезд в метро

КСП Петербурга начала проверку обоснованности цен на проезд в метрополитене

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга начала проверку городского метро и транспортного комитета, сообщила пресс-служба ведомства. Там уточнили, что одной из задач станет оценка обоснованности действующей стоимости проезда.

Основная цель — проверить, насколько прозрачно и эффективно используются бюджетные деньги, выделяемые на развитие метрополитена. Специалисты также оценят, как тратятся субсидии, предназначенные для компенсации затрат на льготные перевозки пассажиров.

Кроме того, КСП проверит, исправлены ли ранее выявленные нарушения, например, завышение цен по госконтрактам. Это уже третья проверка метрополитена за последние годы — раньше инспекторы находили проблемы с использованием имущества и финансовой дисциплиной.

По данным за 2024 год, метро Петербурга получило из городского бюджета более 41 млрд рублей. При этом чистая прибыль предприятия составила свыше 4 млрд рублей, а общая выручка — более 66 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга превышала аналогичный показатель Москвы почти на восемь рублей. В столице фиксированная цена одной поездки в прошлом году составляла 74 рубля. В Петербурге средняя стоимость проезда достигала 81,5 рубля.

