Врач раскрыла главные причины отеков Врач Малиновская назвала недостаток жидкости причиной отеков

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Одной из наиболее распространенных причин появления отеков является недостаток или избыток жидкости в организме, предупредила врач Ольга Малиновская. В разговоре с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что это также может оказаться следствием диет с большим содержанием соли, ПМС, беременности, приема ряда препаратов и длительного нахождения в одном положении. Также отеки являются симптомом различных заболеваний.

Появление отеков может быть признаком патологии, причем они могут возникнуть еще до того, как пациент заметит другие симптомы. Чрезмерная отечность может развиться при сердечной недостаточности, воспалении печени, нарушении работы почек, хронической венозной недостаточности, заболеваниях щитовидной железы, — пояснила специалист.

Если избавиться от отека не получается, следует обратиться в больницу, посоветовала врач. Малиновская отметила, что поводом посетить специалиста также является несимметричность отека, затруднение дыхания, боли в груди. Врач рекомендует пройти весь комплекс обследований, чтобы оценить состояние разных органов.

Малиновская добавила, что в некоторых случаях избавиться от отеков можно с помощью активного образа жизни, здорового питания, сокращения потребления соли. Также важно пить достаточное количество воды. Если отечность возникла из-за приема лекарственных препаратов, стоит вместе с врачом подобрать альтернативу. В остальных случаях необходимо пройти курс лечения, который назначит специалист. Врач напомнила, что нельзя самостоятельно подбирать себе терапию.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредила, что на сбои в организме могут указать резкие изменения во внешности, например проблемы с весом. По ее словам, морщины в раннем возрасте, отеки, тусклый цвет лица часто указывают на проблемы со здоровьем.