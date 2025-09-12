Воздушные кексы с яблоком: получаются пышными и не оседают

По этому рецепту у вас выйдут невероятно воздушные кексы с яблоком, в которых сладкие фрукты идеально сочетаются с пористой текстурой теста и ароматом корицы. Они получаются пышными и не оседают.

Для приготовления взбейте 2 яйца со 100 г сахара до пышной пены, добавьте 100 мл кефира, 200 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку корицы. Очистите и нарежьте мелкими кубиками 2 яблока, аккуратно вмешайте в тесто. Разложите массу по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета и сухой зубочистки.

Дайте кексам немного остыть в форме. Подавайте с чаем или кофе — это прекрасный вариант для завтрака или семейного чаепития. Маффины получаются настолько легкими, что исчезают со стола мгновенно.

