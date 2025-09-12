Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 07:46

Воздушные кексы с яблоком: получаются пышными и не оседают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту у вас выйдут невероятно воздушные кексы с яблоком, в которых сладкие фрукты идеально сочетаются с пористой текстурой теста и ароматом корицы. Они получаются пышными и не оседают.

Для приготовления взбейте 2 яйца со 100 г сахара до пышной пены, добавьте 100 мл кефира, 200 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку корицы. Очистите и нарежьте мелкими кубиками 2 яблока, аккуратно вмешайте в тесто. Разложите массу по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета и сухой зубочистки.

Дайте кексам немного остыть в форме. Подавайте с чаем или кофе — это прекрасный вариант для завтрака или семейного чаепития. Маффины получаются настолько легкими, что исчезают со стола мгновенно.

Ранее стало известно, как приготовить яблоки в кляре: как пончики, только вкуснее — хит любого чаепития.

кексы
яблоки
выпечка
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
