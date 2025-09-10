Вопрос «А что на завтрак?» больше не задаем — готовлю креветомлет из Азии

Быстрый омлет с креветками в азиатском стиле — это изысканное и питательное блюдо, которое готовится всего за несколько минут. Сочетание нежных яиц, соевого соуса и королевских креветок создает гармоничный вкус с восточными нотками. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ценит время, но не готов отказываться от вкусного и полезного завтрака.

3 яйца взбивают с 1 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла и солью. Добавляют 160 г шелкового тофу и 5–7 очищенных королевских креветок. Аккуратно перемешивают, сохраняя кусочки тофу. Выливают смесь в глубокую тарелку, подходящую для микроволновой печи. Накрывают и готовят на высокой мощности 2 минуты. Проверяют готовность, при необходимости доготовливают с интервалом в 30 секунд. Омлет должен оставаться слегка влажным внутри.

Подают сразу, полив соусом терияки и посыпав зеленым луком.

