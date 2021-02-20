Володин призвал граждан провести отпуска в этом году в России

https://static.news.ru/photo/84950d0e-7379-11eb-bae2-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал россиян в 2021 году провести отпуска на территории страны. Он напомнил об опасениях специалистов, предрекающих новый рост числа заболевших коронавирусом за рубежом.

Что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков, — напомнил Володин в эфире «Дума ТВ».

Володин напомнил, что всплеск заболеваемости так и происходит — люди приезжают с отдыха, передают инфекцию своим детям и коллегам, и далее вирус распространяется по нарастающей.

В этой связи лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса, — заявил спикер.

Он отметил, что зачастую страны, в которые россияне отправляются отдыхать, не в состоянии обеспечить необходимые меры предосторожности в отношении коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал, что россиянам могут увеличить количество дней отпуска при ненормированном рабочем дне. На текущий день граждане с ненормированным рабочим днём могут рассчитывать только на дополнительные три выходных дня.