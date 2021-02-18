Россиянам могут продлить отпуска за ненормированный рабочий день

https://static.news.ru/photo/17af0aa6-71d9-11eb-bcd4-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Россиянам могут увеличить количество дней отпуска при ненормированном рабочем дне. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.

На текущий день россияне с ненормированным рабочим днём могут рассчитывать только на дополнительные три выходных дня. Тем не менее Исаев считает, что такой график работодатели воспринимают как возможность беспокоить сотрудника в любое время суток.

В связи с этим депутаты хотят увеличить количество отпускных для того, чтобы «работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, насколько ему это реально нужно в отношении работника», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внёс на рассмотрение проект закона, позволяющий привлекавшимся к административной или уголовной ответственности гражданам участвовать в выборах всех уровней. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В настоящее время граждане, имеющие судимость по ряду уголовных статей или привлекавшиеся к ответственности по некоторым статьям КоАП, не имеют права выдвигать свою кандидатуру на выборах вне зависимости от срока снятия или погашения судимости.