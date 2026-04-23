Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 13:40

Вместо отбивных из курицы готовлю эти рулеты — сочные, с ароматной начинкой и сырной шапкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется, что приготовить по-настоящему праздничное и сочное блюдо из куриной грудки — задача не из легких. Этот рецепт рулета с грибами и сыром ломает стереотипы.

Что понадобится

2 куриных филе (500–600 г), 200–250 г шампиньонов, 1 плавленый сыр (100 г), 50 г твердого сыра, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, соль, перец, 2 ст. л. растительного масла, зелень.

Как я готовлю

Куриное филе разрезаю вдоль, не до конца, раскрываю, накрываю пленкой, отбиваю до 1 см. Солю, перчу.

Лук и грибы мелко режу. На сковороде с маслом обжариваю лук, добавляю грибы, жарю до испарения жидкости. Солю, перчу, добавляю чеснок, снимаю с огня. Остужаю.

Плавленый сыр тру на терке, смешиваю с грибами. Начинку распределяю по филе, сворачиваю рулеты, закрепляю ниткой или зубочистками.

Выкладываю в смазанную маслом форму. Майонез смешиваю с тертым твердым сыром, смазываю рулеты. Запекаю при 180°C 30–35 минут.

Даю отдохнуть, удаляю нитки, нарезаю, посыпаю зеленью.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.