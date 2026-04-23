Вместо отбивных из курицы готовлю эти рулеты — сочные, с ароматной начинкой и сырной шапкой

Вместо отбивных из курицы готовлю эти рулеты — сочные, с ароматной начинкой и сырной шапкой

Кажется, что приготовить по-настоящему праздничное и сочное блюдо из куриной грудки — задача не из легких. Этот рецепт рулета с грибами и сыром ломает стереотипы.

Что понадобится

2 куриных филе (500–600 г), 200–250 г шампиньонов, 1 плавленый сыр (100 г), 50 г твердого сыра, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, соль, перец, 2 ст. л. растительного масла, зелень.

Как я готовлю

Куриное филе разрезаю вдоль, не до конца, раскрываю, накрываю пленкой, отбиваю до 1 см. Солю, перчу.

Лук и грибы мелко режу. На сковороде с маслом обжариваю лук, добавляю грибы, жарю до испарения жидкости. Солю, перчу, добавляю чеснок, снимаю с огня. Остужаю.

Плавленый сыр тру на терке, смешиваю с грибами. Начинку распределяю по филе, сворачиваю рулеты, закрепляю ниткой или зубочистками.

Выкладываю в смазанную маслом форму. Майонез смешиваю с тертым твердым сыром, смазываю рулеты. Запекаю при 180°C 30–35 минут.

Даю отдохнуть, удаляю нитки, нарезаю, посыпаю зеленью.

