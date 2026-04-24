Вместо мяса по-французски делаю запеканку по-капитански: фарш, картошка — и слоистое чудо готово. Получается сочно и насыщенно

Запеканка по-капитански — это тот самый вариант, когда привычное мясо по-французски легко заменяется более сочным и насыщенным блюдом. Фарш и картофель укладываются слоями, пропитываются соками и дают совсем другой, более яркий вкус.

Сверху появляется румяная сырная корочка, которая делает блюдо особенно аппетитным. В итоге получается сытное, ароматное и по-настоящему домашнее угощение, которое хочется готовить снова.

Ингредиенты: фарш — 600 г, картофель — 3 шт., грибы — 200 г, огурцы солёные — 2 шт., помидоры — 2 шт., сыр — по вкусу, сметана — 2–3 ст. л., горчица — 1 ч. л., лук — по желанию, соль и специи — по вкусу.

Грибы слегка обжаривают до мягкости и аромата. В форму выкладывают слоями: сначала фарш, затем нарезанные солёные огурцы (это и есть наша магия, которая придает особый вкус), далее грибы с луком, сверху тонкие ломтики картофеля и кружочки помидоров.

Сметану смешивают с горчицей и равномерно распределяют сверху, чтобы слои хорошо пропитались. Посыпают тёртым сыром и отправляют в разогретую до 200 °C духовку на 35–40 минут до румяной корочки.

