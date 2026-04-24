Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 09:31

Вместо мяса по-французски делаю запеканку по-капитански: фарш, картошка — и слоистое чудо готово. Получается сочно и насыщенно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запеканка по-капитански — это тот самый вариант, когда привычное мясо по-французски легко заменяется более сочным и насыщенным блюдом. Фарш и картофель укладываются слоями, пропитываются соками и дают совсем другой, более яркий вкус.

Сверху появляется румяная сырная корочка, которая делает блюдо особенно аппетитным. В итоге получается сытное, ароматное и по-настоящему домашнее угощение, которое хочется готовить снова.

Ингредиенты: фарш — 600 г, картофель — 3 шт., грибы — 200 г, огурцы солёные — 2 шт., помидоры — 2 шт., сыр — по вкусу, сметана — 2–3 ст. л., горчица — 1 ч. л., лук — по желанию, соль и специи — по вкусу.

Грибы слегка обжаривают до мягкости и аромата. В форму выкладывают слоями: сначала фарш, затем нарезанные солёные огурцы (это и есть наша магия, которая придает особый вкус), далее грибы с луком, сверху тонкие ломтики картофеля и кружочки помидоров.

Сметану смешивают с горчицей и равномерно распределяют сверху, чтобы слои хорошо пропитались. Посыпают тёртым сыром и отправляют в разогретую до 200 °C духовку на 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом вкусного рулета. Три ингредиента в лаваш — и через 5 минут готово.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Общество
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
Общество
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
Общество
Когда надоели макароны, готовлю лазанью по-ленивому — всё в одной сковороде и быстро. Получается сочное и по-настоящему шикарное блюдо
Общество
Пачка теста и 300 граммов фарша — пеку «полосатый» пирог с сочной мясной начинкой. Вкуснее и сочнее чебуреков
Общество
фарш
мясо
картошка
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.