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08 июля 2025 в 08:42

Вместо котлет готовлю гнезда «два в одном»: и мясо, и гарнир! Настоящий хит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные гнезда — это настоящая кулинарная магия: сочная мясная основа и ароматная грибная начинка в одном блюде. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и сытно, и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • фарш — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сухой чеснок — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • сыр — 150 г;
  • сметана — 30 г;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и грибы обжарить до золотистости.
  2. Фарш смешать с яйцом и специями.
  3. Сформировать гнезда, выложить начинку.
  4. Сверху добавить сметану и сыр.
  5. Запекать 35–40 минут при 180 °C.

Готово! Эти мясные гнезда с хрустящей сырной корочкой станут вашим любимым блюдом!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
мясо
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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