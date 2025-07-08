Вместо котлет готовлю гнезда «два в одном»: и мясо, и гарнир! Настоящий хит

Мясные гнезда — это настоящая кулинарная магия: сочная мясная основа и ароматная грибная начинка в одном блюде. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и сытно, и без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- фарш — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сухой чеснок — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- сыр — 150 г;
- сметана — 30 г;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Лук и грибы обжарить до золотистости.
- Фарш смешать с яйцом и специями.
- Сформировать гнезда, выложить начинку.
- Сверху добавить сметану и сыр.
- Запекать 35–40 минут при 180 °C.
Готово! Эти мясные гнезда с хрустящей сырной корочкой станут вашим любимым блюдом!
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