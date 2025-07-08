Вместо котлет готовлю гнезда «два в одном»: и мясо, и гарнир! Настоящий хит

Вместо котлет готовлю гнезда «два в одном»: и мясо, и гарнир! Настоящий хит

Мясные гнезда — это настоящая кулинарная магия: сочная мясная основа и ароматная грибная начинка в одном блюде. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и сытно, и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

фарш — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

паприка — 1 ч. л.;

сухой чеснок — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 250 г;

сыр — 150 г;

сметана — 30 г;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Лук и грибы обжарить до золотистости. Фарш смешать с яйцом и специями. Сформировать гнезда, выложить начинку. Сверху добавить сметану и сыр. Запекать 35–40 минут при 180 °C.

Готово! Эти мясные гнезда с хрустящей сырной корочкой станут вашим любимым блюдом!

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